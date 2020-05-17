«Сумеречные экскурсии» и пуф-кильки: как прошла «Ночь музеев» в Нижнем Тагиле

В Facebook музей запустил серию публикаций с фотографиями, на которых изображен Нижний Тагил в годы войны, также там размещена серия публикаций, рассказывающих о плакатах военных лет, об экспонатах и экспозициях музея, о том, как обеспечивали связь на фронте. Здесь же опубликованы письма, которые солдаты писали с фронта домой, сотрудники музея рассказали о приемнике Геринга и Висиме в годы ВОВ. На этой же площадке показали фильм «Город N» об истории Нижнего Тагила и фильм телеканала «Культура» «Тагильская находка».