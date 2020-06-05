Выхода из самоизоляции опять нет. Что разрешили свердловчанам на этой неделе?

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Заболеваемость коронавирусом в Свердловской области продолжает расти, но, несмотря на это, власти готовятся к снятию ограничений. Уральцам разрешили ходить на кладбища, а бизнес добивается открытия ТЦ. Что разрешили свердловчанам на этой неделе, расскажет TagilCity.ru.