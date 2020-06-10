Самоизоляция, день семьдесят первый. Что происходит в Нижнем Тагиле

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За минувшие сутки число зараженных коронавирусом в Нижнем Тагиле увеличилось еще на несколько человек, в городе появится 50 мест для лечения бессимптомных больных. Что еще интересного произошло за день, расскажет TagilCity.ru.