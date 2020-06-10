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Posted 10 июня 2020, 17:32

Published 10 июня 2020, 17:32

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

В свердловских школах поставят тепловизоры и дезинфекторы для защиты от COVID-19

10 июня 2020, 17:32
Сюжет
Коронавирус
В образовательных учреждениях Свердловской области вводят режим обеспечения санэпидбезопасности, сообщает департамент информполитики региона.

Презентация усиленных эпидемиологических требований прошла сегодня в Екатеринбурге в гимназии № 2. Поручение о введении режима дал губернатор Евгений Куйвашев. Школы, детские сады и оздоровительные лагеря должны быть оснащены дезинфекторами. Также в учреждениях внедрят правила соблюдения соцдистанции. Эти меры будут действовать и после снятия ограничений в регионе.

На 900 учеников в школе должно быть три дозатора с антисептиком для обработки рук, на входе – установлены тепловизоры, а в самом здании средства для обеззараживания воздуха. На полу должна быть разметка.

Напомним, что на дезинфекторы и бесконтактные термометры из регионального бюджета выдeлили 295,2 млн рублей. Из них 19,4 млн для садиков и школ Нижнего Тагила.

#Коронавирус#Дети#Здоровье#Детские сады#Школы
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