Самоизоляция, день семьдесят второй. Что происходит в Нижнем Тагиле

Это было около 08:45 — 09:00 утра, а сейчас там еще больше народу. Так мало того, что тут судя по всему никто слыхом не слыхивал про соблюдение дистанции, масочный режим, введенный в нашей области, так народ еще умудряется и скандалить в очереди! Духота в помещении. Народу уйма. А все потому что в одной очереди находятся и те кто на прием с перевязкой и кто повторно после перевязки на плановый осмотр. Врачей не хватает, а переломанных полно. Травматологи элементарно не успевают с травмированными пациентами справляться из-за большого наплыва нуждающихся в помощи,пишет возмущенный мужчина в группе «Инцидент Нижний Тагил».