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Posted 15 июня 2020, 14:59

Published 15 июня 2020, 14:59

Modified 29 ноября, 17:30

Updated 29 ноября, 17:30

Плановые контейнерные площадки появились на интерактивной карте ТКО Нижнего Тагила

15 июня 2020, 14:59
В Нижнем Тагиле в июле 2020 «Облкоммунэнерго» планирует разместить 40 специализированных контейнерных площадок для ТКО. TagilCity.ru отметило их на интерактивной карте.

Около двух десятков контейнерных площадок были размещены еще в 2019 году, а на 2020 год запланировано обустройство еще 40.

Голубым цветом на карте отмечены площадки размещенные АО «Облкоммунэнерго» в прошлом году, а фиолетовым — запланированные на июль 2020 года.

Кроме того, компания «Рифей» продолжает устанавливать новые контейнерные площадки в городе. Так, за 2019 и начало 2020 года их появилось больше 260. На интерактивной карте указано расположение каждой из них.

Карта регулярно обновляется, на нее добавляются новые объекты.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Здоровье#Рифей#ТКО#АО "Облкоммунэнерго"
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