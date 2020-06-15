В Нижнем Тагиле возле трамвайных путей гулял лось

Posted 15 июня 2020, 18:21
Published 15 июня 2020, 18:21
Modified 17 сентября 2022, 17:12
Updated 17 сентября 2022, 17:12
Тагильчане, проезжающие мимо на автомобиле, сняли лося на видео. На видеозаписи видно, что лось гуляет у трамвайных путей. Как только автомобиль подъезжает ближе, животное убегает вправо и какое-то время бежит по поляне, а затем останавливается.
Напомним, что 8 июня недалеко от Уральца гуляла лиса, которая несла в зубах добычу. При этом она нисколько не испугалась машины, быстро пробежав мимо.