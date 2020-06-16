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Posted 16 июня 2020, 12:55

Published 16 июня 2020, 12:55

Modified 24 февраля, 12:53

Updated 24 февраля, 12:53

Андрей Цветков рассказал о проценте свердловчан, перенесших COVID-19 без симптомов

16 июня 2020, 12:55
Сюжет
Коронавирус
Министр здравоохранения Андрей Цветков заявил, что 46-48% протестированных на коронавирус свердловчан, перенесли заболевание без симптомов или в легкой форме, пишет «Облгазета».

Кроме того, министр пояснил, что 4,7% протестированных имеют антитела к COVID-19. Всего было потестировано около девяти тысяч жителей Свердловской области. Это результаты химанализа, еще тысяча человек протестирована методом иммуно-ферментного анализа.

Также Цветков рассказал, что все медики, которые контактируют с инфицированными, еженедельно сдают анализы. Всего вирус выявили у 145 сотрудников медучреждений, им назначены страховые выплаты. В рамках федеральной и региональной поддержки свердловские медики получили 1,5 млрд рублей.

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#Общество#Коронавирус
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