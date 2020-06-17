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Posted 17 июня 2020,, 11:59

Published 17 июня 2020,, 11:59

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Роспотребнадзор начнет тестировать свердловчан на антитела к COVID-19

17 июня 2020, 11:59
С 23 июня в Свердловской области можно будет бесплатно сделать тест на антитела к коронавирусу, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Для того чтобы принять участие в тестировании, свердловчанам необходимо заполнить анкету. После этого желающие будут разделены на возрастные категории и методом случайной выборки определят тех, кому сделают тест.

В ведомстве отметили, что принять участие в тестировании могут люди любого возраста, в том числе и те, кто ранее перенес заболевание.

Вчера министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков рассказал о том, что в регионе у 4,7% людей были выявлены антитела к COVID-19. В исследовании приняли участие около 10 тысяч человек.

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#Коронавирус#Свердловская область#Здоровье#Роспотребнадзор#Тестирование
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