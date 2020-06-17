Роспотребнадзор начнет тестировать свердловчан на антитела к COVID-19

Posted 17 июня 2020,, 11:59
Published 17 июня 2020,, 11:59
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Для того чтобы принять участие в тестировании, свердловчанам необходимо заполнить анкету. После этого желающие будут разделены на возрастные категории и методом случайной выборки определят тех, кому сделают тест.
В ведомстве отметили, что принять участие в тестировании могут люди любого возраста, в том числе и те, кто ранее перенес заболевание.
Вчера министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков рассказал о том, что в регионе у 4,7% людей были выявлены антитела к COVID-19. В исследовании приняли участие около 10 тысяч человек.