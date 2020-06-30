В Нижнем Тагиле установят 173 новых контейнерных площадки для ТКО

Posted 30 июня 2020, 08:13
Published 30 июня 2020, 08:13
Modified 29 ноября, 17:30
Updated 29 ноября, 17:30
Стоимость работ составляет 14 918 881,45 рублей. Согласно условиям договора, работы должны быть выполнены до 31 декабря 2020 года. Исполнителю предстоит обустроить 173 площадки. Они будут расположены на территории Ленинского, Дзержинского и Тагилстроевского района Нижнего Тагила, а также в населенных пунктах в пригороде.
Современные площадки для сбора мусора оборудует АО «Облкоммунэнерго» в рамках концессионного соглашения с Нижним Тагилом. По условиям соглашения, предприятию предстоит создать 191 место в городе. Объем инвестиций составляет около 30 миллионов рублей. Первые площадки были установлены в конце 2019 года в частном секторе. Места определяются администрацией города.