В Нижнем Тагиле установят 173 новых контейнерных площадки для ТКО

Стоимость работ составляет 14 918 881,45 рублей. Согласно условиям договора, работы должны быть выполнены до 31 декабря 2020 года. Исполнителю предстоит обустроить 173 площадки. Они будут расположены на территории Ленинского, Дзержинского и Тагилстроевского района Нижнего Тагила, а также в населенных пунктах в пригороде.