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Posted 2 июля 2020, 08:33

Published 2 июля 2020, 08:33

Modified 29 ноября, 17:30

Updated 29 ноября, 17:30

Как самоизоляция повлияла на количество вывозимого мусора в Нижнем Тагиле?

2 июля 2020, 08:33
За месяцы самоизоляции в период пандемии COVID-19 тагильчане, оставаясь дома, стали больше потреблять продуктов, использовать бытовую химию и т. д. В связи с этим увеличилось и количество мусора, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе регоператора «Рифей».

По данным компании, за два месяца самоизоляции, апрель и май, количество вывезенных ТКО составило 202,2 тысячи кубических метров, это на 12,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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Также увеличилось и количество рейсов мусоровозов. В начале текущего года спецтехника выезжала в среднем 550 раз в сутки. В период пандемии — 570-580 раз.

Рост связан с перестроением потоков ТКО — в период самоизоляции люди стали больше производить отходов, находясь дома. Чтобы недопустить переполнения контейнерных площадок, региональным оператором ООО«Компания «Рифей» было принято решение организовать дополнительные рейсы, рассказали в пресс-службе регионального оператора.

При этом в компании отметили, что оперативного увеличения количества контейнеров не потребовалось, а плановая модернизация контейнерных площадок в Нижнем Тагиле не прерывалась. С начала апреля было заменено 29 штук.

#Нижний Тагил#Эксклюзив#Здоровье#Мусор#Увеличение#Самоизоляция#Пандемия
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