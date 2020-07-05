Город трудовой доблести и псевдо-гуру. Итоги недели в Нижнем Тагиле

Posted 5 июля 2020, 11:04
Published 5 июля 2020, 11:04
Modified 29 ноября, 17:31
Updated 29 ноября, 17:31
Пожалуй, главным событием уходящей недели стало присвоение Нижнему Тагилу звания «Город трудовой доблести». Звание получили 20 городов России, соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным. Это решение вызвало положительный отклик у тагильчан.
Кроме того, в честь знаменательного события в Нижнем Тагиле прошли праздничные мероприятия и прогремел салют.
Не менее актуальной темой для тагильчан являются вопросы экологии, мы подготовили материал об истории обращения с мусором в Нижнем Тагиле. Как оказалось, проблемы с ТКО возникли давно и очевидно, что пришло время их решать.
Не покидают город и отголоски еще не закончившейся, но уже отступающей пандемии коронавируса. Еще одной пострадавшей сферой оказалась сфера ЖКХ.
Непростая экономическая ситуация заставляет людей искать поддержку — финансовую или моральную. И порой в этом поиске люди могут забрести не туда. Попасть в лапы псевдо-тренеров по личностному росту или даже в секту. Разобрались, есть ли секты в Нижнем Тагиле, и как они трансформировались со временем.
Пандемия пандемией, а жизнь не стоит на месте. Нижний Тагил развивается и преображается, доказательство тому — еще одна масштабная реконструкция — в парке Победы на ГГМ.