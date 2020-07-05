Город трудовой доблести и псевдо-гуру. Итоги недели в Нижнем Тагиле

Непростая экономическая ситуация заставляет людей искать поддержку — финансовую или моральную. И порой в этом поиске люди могут забрести не туда. Попасть в лапы псевдо-тренеров по личностному росту или даже в секту. Разобрались, есть ли секты в Нижнем Тагиле, и как они трансформировались со временем.