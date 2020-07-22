tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 июля 2020, 07:47

Published 22 июля 2020, 07:47

Modified 29 ноября, 17:32

Updated 29 ноября, 17:32

Свердловская область стала одним из лидеров антирейтинга по загрязнению воздуха

22 июля 2020, 07:47
Сюжет
Выбросы
Свердловская область стала одним из лидеров среди регионов России по количеству выбросов в воздух. Об этом свидетельствуют обобщенные данные федерального статистического наблюдения по форме №ТП-2 (воздух).

20 июля 2020 года Федеральная служба по надзору в сфере природопользования разместила обновленный отчет, согласно которому Свердловская область заняла четвертое место по количеству выбросов в воздух за 2019 год. В общей сложности в воздух региона предприятия за один год выбросили 897,5 тысяч тонн загрязняющих веществ.

Больше всего было выброшено оксида углерода — 249,1 тысячи тонн. На втором месте находится диоксид серы — 217,9 тысяч тонн.

Лидером по выбросам стал Красноярский край. Там за 2019 год было выброшено 2,4 миллиона тонн. На втором месте находится Кемеровская область с 1,7 миллионов тонн выбросов. Третью строчку занял Ханты-Мансийский автономный округ с 1,3 миллиона тонн выбросов.

Напомним, 8 июня в Нижнем Тагиле жители города пожаловались на серую дымку в воздухе. Однако, превышений на тот момент ФБГУ «Уральское УГМС» не выявило. В течение месяца с 11 июня по 14 июля, в городском воздухе четыре раза фиксировали превышение формальдегида.

#Свердловская область#Здоровье#Рейтинг#Выбросы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика