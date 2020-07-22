Свердловская область стала одним из лидеров антирейтинга по загрязнению воздуха

20 июля 2020 года Федеральная служба по надзору в сфере природопользования разместила обновленный отчет, согласно которому Свердловская область заняла четвертое место по количеству выбросов в воздух за 2019 год. В общей сложности в воздух региона предприятия за один год выбросили 897,5 тысяч тонн загрязняющих веществ.