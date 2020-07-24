В аэропорту Кольцово появятся мобильные пункты для сдачи анализа на COVID-19

Согласно новым правилам, каждый, кто собирается вылететь за границу, должен будет предоставить анализы методом ПЦР на русском или английском языке. Сдать их можно будет перед вылетом. При этом в мобильных пунктах результаты будут выдаваться не через шесть, а через два часа.