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Posted 24 июля 2020, 13:01

Published 24 июля 2020, 13:01

Modified 24 февраля, 13:12

Updated 24 февраля, 13:12

В аэропорту Кольцово появятся мобильные пункты для сдачи анализа на COVID-19

24 июля 2020, 13:01
Сюжет
Коронавирус
В Екатеринбурге будут установлены мобильные пункты, где можно будет сдать анализ на выявление коронавируса перед вылетом за границу, сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков на брифинге по итогам заседания оперативного штаба.

Екатеринбург является одним из пяти городов России, где будет возобновлено международное авиасообщение. Пока за границу улететь можно будет только из трех городов, а Екатеринбург будет открыт позднее. Совещание с руководством аэропорта запланировано на следующую неделю.

Согласно новым правилам, каждый, кто собирается вылететь за границу, должен будет предоставить анализы методом ПЦР на русском или английском языке. Сдать их можно будет перед вылетом. При этом в мобильных пунктах результаты будут выдаваться не через шесть, а через два часа.

По словам Павла Крекова была поручена проработка вопросов, связанных с покупкой мобильных комплексов, которые позволят в ускоренном режиме обследовать граждан.

Напомним, заместитель губернатора также заявил о том, что гражданам будет предоставляться бесплатная терапия для профилактики коронавируса.

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#Новости УрФО#Коронавирус#Здоровье#Кольцово#Екатеринбург
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