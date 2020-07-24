В Нижнем Тагиле драмтеатр ставит спектакль о Демидовых

Posted 24 июля 2020, 16:38
Published 24 июля 2020, 16:38
Modified 24 декабря, 18:11
Updated 24 декабря, 18:11
Этой премьерой должен открыться юбилейный театральный сезон. Пьеса написана специально для драмтеатра драматургом Олегом Богаевым.
По задумке режиссёра Игоря Булыгина, события будут разворачиваться не только в Нижнем Тагиле, но также в Туле, Екатеринбурге и дворцах Санкт-Петербурга. Действующие лица постановки — от кузнецов и простолюдинок до фрейлин и царей.
Как рассказали в пресс-службе театра, техсовет прошел с соблюдением норм соцдистанцирования, на репетициях это требование также соблюдается. По словам Игоря Булыгина, постановка готовится к 75-летию театра, 80-летию НТМК и к 300-летию Нижнего Тагила. Пока планируется, что премьера спектакля пройдет в октябре.