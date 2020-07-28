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Posted 28 июля 2020, 06:59

Published 28 июля 2020, 06:59

Modified 29 ноября, 17:32

Updated 29 ноября, 17:32

Природоохранная прокуратура проверяет ЕВРАЗ НТМК из-за оранжевого неба

28 июля 2020, 06:59
Прокуратура Нижнего Тагила начала проверку ЕВРАЗ НТМК после публикации про «оранжевое небо». Проверка продлится неделю, в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Информацию TagilCity.ru подтвердил природоохранный прокурор Дмитрий Исаков.

В настоящее время проводим проверку в отношении ЕВРАЗа НТМК. К проверке привлечены специалисты Росприроднадзора по нашему ходатайству. Проверка в настоящее время не завершена. По ее итогам, после заключения специалистов Росприроднадзора, нами будут сделаны выводы о возможности принятия актов реагирования,пояснили в надзорном ведомстве.

Напомним, в начале июня тагильчане жаловались на дымку и едкий запах сразу в нескольких районах города, называя это явление «оранжевым небом». Тагильчане уточняли, что после похода на улицу, у них начинался сильный кашель, чихание, неприятные ощущения в носоглотке. В ФГБУ «Уральское УГМС» редакции сообщили, что пробы воздуха были отобраны и отправлены на исследование. Однако результаты так и не были обнародованы.

На данный момент лидером по объему выбросов загрязняющих веществ является ЕВРАЗ НТМК. Порядка 57,16% от общего количества выбросов всех заводов города. По данным за 2019 год предприятие выбросило 61 тысячу тонн вредных веществ. При этом, большую часть выбросов составляет оксид углерода или «угарный газ».

#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Проверка#ЕВРАЗ НТМК#Здоровье#Смог
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