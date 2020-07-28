Природоохранная прокуратура проверяет ЕВРАЗ НТМК из-за оранжевого неба

Напомним, в начале июня тагильчане жаловались на дымку и едкий запах сразу в нескольких районах города, называя это явление «оранжевым небом». Тагильчане уточняли, что после похода на улицу, у них начинался сильный кашель, чихание, неприятные ощущения в носоглотке. В ФГБУ «Уральское УГМС» редакции сообщили, что пробы воздуха были отобраны и отправлены на исследование. Однако результаты так и не были обнародованы.