tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 июля 2020, 11:11

Published 29 июля 2020, 11:11

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

Названы главные предприятия-загрязнители тагильского воздуха

29 июля 2020, 11:11
TagilCity.ru проанализировало, сколько выбросов от предприятий Нижнего Тагила поступает в воздух и составило рейтинг по объему загрязнений. Ежегодно на город сбрасывается около 1,7 тысячи вагонов выбросов. На каждого жителя города приходится в год 310 килограмм вредных веществ.

Рейтинг составлялся в зависимости от объема загрязнений, выбрасываемых за один год в атмосферу. Данные были получены из открытой информации реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, куда предприятия самостоятельно предоставляют данные.

Выбросы Выбросы
Выбросы
Фото: TagilCity.ru

На первом месте находится ЕВРАЗ-НТМК. По данным на апрель 2019 года он выбросил за год 61 тысячу тонн вредных веществ. Большая часть выбросов приходится на оксид углерода. Его количество составило 43,5 тысячи тонн. Вещество провоцирует головную боль, слабость, бессонницу, а также повышенную утомляемость.

На втором месте находится ВГОК. Он выбросил за год 40,9 тысяч тонн вредных веществ, по данным на апрель 2019 года. Больше всего от него в воздух также поступило оксида углерода — 36,4 тысячи тонн.

«Уралвагонзавод» на третьем месте по объему загрязнений. От него, по данным на начало 2018 года, в воздух поступило 4,8 тысячи тонн вредных веществ. Наибольшее количество составил оксид азота — 1,1 тысячи тонн. Данное вещество еще называют «веселящим», так как оно воздействует возбуждающе на нервную систему. Кроме того, он влияет и на работу дыхательных путей.

На четвертом месте находится химзавод «Планта». От него за год, по данным на конец 2016 года, поступило 272,8 тонны. Почти половину из всех веществ составляет оксид углерода. Его количество — 133 тонны за год.

Пятое место занял «Уралхимпласт». По данным на 2019 год, от него в воздух поступило 50,7 тонны вредных веществ. Больше всего было выброшено формальдегида — 3,6 тонны за год. Вещество негативно влияет на генетику, органы дыхания, зрение и кожу.

Ранее редакция также составила топ-20 веществ, загрязняющих воздух Нижнего Тагила. Самым большим загрязнителем городской атмосферы стал оксид углерода или «угарный газ».

Топ-20 загрязняющих веществ по объему в воздухе Нижнего Тагила
Узнать подробнее
Материалы по теме
Топ-20 загрязняющих веществ по объему в воздухе Нижнего ТагилаТоп-5 предприятий-загрязнителей воздуха в Нижнем ТагилеВ Нижнем Тагиле семь дней в воздухе фиксируется превышение концентрации формальдегида
#Экология#Качество#Нижний Тагил#Воздух#Эксклюзив#Здоровье
Подпишитесь
«Целый день на солнцепеке»: пенсионеры Нижнего Тагила ждали пенсию больше 4 часов
Вчера, 15:32
Итоги недели в Нижнем Тагиле: фенол на 1 июня, управляшки-нарушители и грязные реки
Вчера, 08:16
Семья погибшей учительницы в ДТП с инкассаторским авто в Тагиле получила миллион
Сегодня, 06:16
Две сестры отсудили 200 тысяч за смерть отца у Демидовской больницы Нижнего Тагила
Сегодня, 10:13
Житель Нижнего Тагила заплатит 150 тысяч рублей знакомой за простреленную щеку
Сегодня, 07:31
Спецназовец из Нижнего Тагила лишился руки на спецоперации
Сегодня, 05:36