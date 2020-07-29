Названы главные предприятия-загрязнители тагильского воздуха

«Уралвагонзавод» на третьем месте по объему загрязнений. От него, по данным на начало 2018 года, в воздух поступило 4,8 тысячи тонн вредных веществ. Наибольшее количество составил оксид азота — 1,1 тысячи тонн. Данное вещество еще называют «веселящим», так как оно воздействует возбуждающе на нервную систему. Кроме того, он влияет и на работу дыхательных путей.