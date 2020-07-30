Стало известно сколько мэрия Нижнего Тагила потратит на проект ремонта ГДДЮТ

Отмечается, что для маломобильных групп населения должны быть сделаны специальная вывеска с планом здания, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне, информационно-тактильные знаки со шрифтом Брайля, кнопка вызова работника на входе в здание, а также поручни и другие объекты.