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Posted 31 июля 2020, 09:19

Published 31 июля 2020, 09:19

Modified 29 ноября, 17:32

Updated 29 ноября, 17:32

В Нижнем Тагиле в СИЗО откроют участок для голосования на довыборах

31 июля 2020, 09:19
В Нижнем Тагиле в СИЗО откроется временный избирательный участок для проведения голосования на довыборах депутата муниципальной думы. Состав участковой комиссии будет сформирован из сотрудников изолятора, сообщает ИА «Новый день».

Как рассказали изданию в территориальной избирательной комиссии Ленинского района города, СИЗО располагается в пределах одномандатного округа № 10, по которому 13 сентября пройдут дополнительные выборы. Там содержатся граждане, имеющие право голосовать.

В общей сложности в избирательном округе № 10 работает 11 участковых комиссий.

Напомним, на участие в довыборах были заявлены семь кандидатов. Однако один из них — самовыдвиженец Александр Иванов отказался от участия в кампании.

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#Общество#Нижний Тагил#Голосование#СИЗО
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