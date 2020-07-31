В Нижнем Тагиле в СИЗО откроют участок для голосования на довыборах

Posted 31 июля 2020, 09:19
Published 31 июля 2020, 09:19
Modified 29 ноября, 17:32
Updated 29 ноября, 17:32
Как рассказали изданию в территориальной избирательной комиссии Ленинского района города, СИЗО располагается в пределах одномандатного округа № 10, по которому 13 сентября пройдут дополнительные выборы. Там содержатся граждане, имеющие право голосовать.
В общей сложности в избирательном округе № 10 работает 11 участковых комиссий.
Напомним, на участие в довыборах были заявлены семь кандидатов. Однако один из них — самовыдвиженец Александр Иванов отказался от участия в кампании.