В Нижнем Тагиле в СИЗО откроют участок для голосования на довыборах

В Нижнем Тагиле в СИЗО откроется временный избирательный участок для проведения голосования на довыборах депутата муниципальной думы. Состав участковой комиссии будет сформирован из сотрудников изолятора, сообщает ИА «Новый день».

Как рассказали изданию в территориальной избирательной комиссии Ленинского района города, СИЗО располагается в пределах одномандатного округа № 10, по которому 13 сентября пройдут дополнительные выборы. Там содержатся граждане, имеющие право голосовать. В общей сложности в избирательном округе № 10 работает 11 участковых комиссий. Напомним, на участие в довыборах были заявлены семь кандидатов. Однако один из них — самовыдвиженец Александр Иванов отказался от участия в кампании. Материалы по теме На довыборы в Нижнем Тагиле был зарегистрирован первый кандидат Один из кандидатов на довыборы в гордуму Нижнего Тагила отказался от участия