Топ самых ядовитых веществ с предприятий Нижнего Тагила

Наш организм уже адаптирован к таким выбросам. У нас на Урале свои заболевания, в других областях будут свои. Наши бабушки и дедушки как минимум уже по генетике нас подготовили. К сожалению, нам ничего не сделать с нашей экологией. Заводы никуда не деть. Не будет одного вредного вещества — заменят другим более опасным,поделилась мнением медицинская сестра.