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Posted 3 августа 2020, 15:46

Published 3 августа 2020, 15:46

Modified 29 ноября, 17:32

Updated 29 ноября, 17:32

В Нижнем Тагиле из-за травмы подростка закрыта площадка для скейта у Горного колледжа

3 августа 2020, 15:46
1 августа на площадке у Нижнетагильского горно-металлургического колледжа во время трюка получил травму 11-летний мальчик. В результате площадку оградили лентами, сообщает ИА «Все новости»

На данный момент площадка находится в полуразрушенном состоянии. Опасность объекта признают даже те, кто активно на ней катается.

Как рассказали изданию в пресс-службе администрации города, строительство площадки финансировалось из фонда градообразующих предприятий, а что с ней делать сейчас не знают ни мэрия, ни руководство НТГМК. Руководство колледжа не может финансировать ремонт площадки, так как она не числится у них на балансе, а мэрия не может принять площадку на баланс потому что она находится на федеральной земле.

Дальнейшая судьба площадки будет решаться после проверки прокуротурой, которая будет проводится на объекте уже в ближайшие дни.сообщил ИА «Все новости» помощник прокурора Ленинского района Иван Перегуд.

Ранее на скейт-площадке получил травму 11-летний мальчик. По данному факту проводит проверку прокуратура. Она устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также выясняет, кто является ответственным за содержание площадки в надлежащем состоянии.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Горно-металлургический колледж#Прокурорская проверка#Скейт-площадка
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