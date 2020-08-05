Канализация стекает в реки: власти не планируют капремонт очистных в Новоасбесте

Редакция TagilCity.ru направила запрос в Министерство ЖКХ по Свердловской области с вопросами о том, проводилась ли оценка износа очистных сооружений за последние два года, что может подразумеваться под «функционированием», если по факту работа не осуществляется, какова стоимость работ по ремонту, а также, есть ли какая-то альтернатива, если сооружения восстановить не представляется возможным.