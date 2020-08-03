В водоразборных колонках Горноуральского ГО выявлена вода ненадлежащего качества

В поселке Висим на улице Розы Люксембург две из шести проб на жесткость показали неудовлетворительный результат, а также пять из шести проб на ни траты и в одной из шести проб были выявлены термотолерантные колимфорные бактерии. Ещё в одной из шести — общие колимфорные бактерии.