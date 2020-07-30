Росприроднадзор выявил загрязнение реки Тагил кислотными водами из рудника в Левихе

Нарушение было выявлено во время специального рейда по контролю за соблюдением требований природоохранного законодательства.

По словам представителей пресс-службы, надзорные мероприятия были проведены в месте сброса шахтных вод из остановленного Левихинского рудника в реку Тагил. Согласно результатам исследований, выявлено загрязнение реки Тагил с превышением ПДК вредных веществ.

В реке Тагил был организован водозабор для Левихи. Кроме того, ниже по течению располагается Нижнетагильское и Линевское водохранилище.