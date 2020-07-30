Росприроднадзор выявил загрязнение реки Тагил кислотными водами из рудника в Левихе
Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора обнаружило загрязнение реки Тагил кислотными водами, которые вытекают из заброшенного Левихинского рудника, сообщает АН «Между строк» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Нарушение было выявлено во время специального рейда по контролю за соблюдением требований природоохранного законодательства.
По словам представителей пресс-службы, надзорные мероприятия были проведены в месте сброса шахтных вод из остановленного Левихинского рудника в реку Тагил. Согласно результатам исследований, выявлено загрязнение реки Тагил с превышением ПДК вредных веществ.
В реке Тагил был организован водозабор для Левихи. Кроме того, ниже по течению располагается Нижнетагильское и Линевское водохранилище.
Ранее в департаменте информполитики Свердловской области и администрации Кировградского округа заявили, что разлив кислотных рек не влияет на систему питьевого водоснабжения населения. На нейтрализацию шахтных вод ежегодно выделяется около 30 миллионов рублей. По итогам рейда была согласована внеплановая проверка природоохранной прокуратурой в отношении «УралМонацит», которая занимается очисткой вод. Кроме того, мероприятия проводятся и Нижнетагильской прокуратурой.