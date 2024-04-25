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В домогательствах к сотрудницам обвинили майора ГИБДД Свердловской области

Сотрудницы обвинили майора свердловского ГИБДД в принуждении к сексу

25 апреля 2024, 08:41
Фото: 1MI

В домогательствах к сотрудницам обвинили майора ГИБДД Свердловской области

Секс-скандал случился в ГИБДД Свердловской области. Майора по имени Юрий сотрудницы обвинили в домогательствах. У девушек он принимал зачеты.

Прошла проверка, после которой Юрий был уволен. Сам он хочет обжаловать решение и называет обвинения девушек клеветой, пишет Е1.

По данным источника, Юрий часто оскорблял других сотрудников, а в какой-то момент стал приставать к девушкам. Если они не отвечали ему взаимностью, то он «заваливал» их на итоговой аттестации.

Девушки говорили, что были вынуждены давать ему, чтобы сдать зачет, — рассказал источник.

По данным инсайдера, те девушки, которые вступали в близость с майором, получали зачеты просто так.

До пенсии Юрий не дослужил два года. Из-за того, что майор «заваливал» зачеты некоторых сотрудниц, они лишались премий и поручали ряд других проблем на службе.

Юрий настаивает, что все это клевета, а сотрудники сами «из года в год не попадают в мишень». Также майор утверждает, что он с декабря был под сильным давлением после того, как сменилось руководство. Ранее ему предлагали уволиться самому, а позднее уволили.

Сейчас он готовит иск в суд. Юрий утверждает, что зачеты он принимал вместе с другими людьми. Поэтому домогаться при них до девушек он никак не мог.

Ранее сообщалось, что в Первоуральске задержан домогавшийся до ребенка наркоман.

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