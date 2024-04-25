Авито и фонд «Обнаженные сердца» запустили проект по поддержке детей с аутизмом

«Название проекта „Человек дождя“ напоминает историю о том, как постепенное узнавание и понимание другого человека ведет сначала к его принятию, а потом и любви. Мы хотим, чтобы как можно больше людей узнали, что значит жить с РАС, обратили внимание на таких детей. Мы верим, что знание приведет к пониманию и принятию. И в конце концов сделает всех нас немного лучше», — отметил Сергей Пивень, управляющий партнер Авито.