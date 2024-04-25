Авито и фонд «Обнаженные сердца» запустили проект по поддержке детей с аутизмом

Posted 25 апреля, 11:03
Published 25 апреля, 11:03
Modified 25 апреля, 11:05
Updated 25 апреля, 11:05
Фонд помогает семьям, воспитывающим детей с расстройством аутистического спектра и другими нарушениями развития. Сердцем проекта стала коллекция дождевиков для детей и взрослых в шести цветах. Несколько из них кастомизировали супермодель Наталья Водянова, писатель и драматург Александр Цыпкин, актеры сериала «Слово пацана» Лев Зулькарнаев (Зима) и Ярослав Могильников (Ералаш). Средства от их продажи пойдут на развитие программ фонда «Обнажённые сердца».
«Название проекта „Человек дождя“ напоминает историю о том, как постепенное узнавание и понимание другого человека ведет сначала к его принятию, а потом и любви. Мы хотим, чтобы как можно больше людей узнали, что значит жить с РАС, обратили внимание на таких детей. Мы верим, что знание приведет к пониманию и принятию. И в конце концов сделает всех нас немного лучше», — отметил Сергей Пивень, управляющий партнер Авито.
Первый детский дождевик был продан во время аукциона на благотворительном вечере за 25 тысяч рублей. Коллекция дождевиков была презентована в рамках показа от детского модельного агентства Bambi Management Михаила Токарева. Вместе с профессиональными моделями агентства на сцену вышли дети-подопечные фонда «Обнажённые сердца» и их родители.
«Неслучайно презентация совместной коллекции фонда и Авито проходит в апреле, ведь это всемирный месяц информирования об аутизме — самой распространенной особенности развития. Яркая акция „Человек дождя“, где участвовали дети с аутизмом не только поможет фонду реализовать программы помощи для детей с этим нарушением, но и распространить информацию о нем, рассказать обществу об аутичных людях. Таким образом вместе с Авито мы помогаем нашему обществу становиться более инклюзивным, открытым к людям с любыми особенностями», — говорит Ася Залогина, президент Фонда «Обнажённые сердца».