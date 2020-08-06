«Любил как умел»: дело об убийстве модели из Нижнего Тагила Юлии Прокопьевой

Однако следствие пришло к выводу, что в ночь с 22 на 23 августа 2013 года пара находилась в лофте на улице Белинского, где проходила вечеринка. Поздним вечером Дмитрий и Юлия поднялись на крышу вместе с несколькими гостями, чтобы посмотреть на ночной город. Затем они решили спуститься с крыши, но в техпомещении между супругами произошла ссора, в ходе которой пьяный Лошагин нанес Юлии телесные повреждения. Он схватил ее за шею и с силой повернул, причинив механическую травму шеи. Девушка скончалась на месте. Тело он оставил на месте. По записям с камер видеонаблюдения удалось выяснить, что затем фотограф вернулся в помещение с контейнером. Сыщики предположили, что именно в него он поместил тело Юлии, а затем вывез в лес и поджег. Они провели следственный эксперимент, в ходе которого выяснилось, что тело девушки вполне могло поместиться в контейнер. Записи с камер были удалены, но их удалось восстановить. Гости, находившиеся на той же вечернике, рассказывали, что Юлия в какой-то момент уехала домой. Кроме того, после ухода Лошагиных с крыши кто-то неожиданно закрыл дверь с другой стороны и какое-то время люди находились там запертыми.