Избивших девочку красноуральских школьников отправили в спеццентр в Нижнем Тагиле

Видео в последствии оказалось в интернете. Пострадавшая не получила серьезных телесных повреждений. Родители провинившихся детей принесли свои извинения. В их отношении возбуждены дела, предусматривающие административное наказание за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.