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Posted 11 августа 2020, 16:20

Published 11 августа 2020, 16:20

Modified 29 ноября, 17:33

Updated 29 ноября, 17:33

Избивших девочку красноуральских школьников отправили в спеццентр в Нижнем Тагиле

11 августа 2020, 16:20
Избивших 13-летнюю девочку, заснявших это на камеру красноуральских школьников отправят в центр временного содержания в Нижнем Тагиле, пишет E1.

Четверо школьников устроили избиение девочки и засняли происходящее на телефон. Предварительный срок заключения составит 48 часов. Однако рассматривается вопрос о продлении наказания. Срок могут увелчить до 30 дней.

Видео в последствии оказалось в интернете. Пострадавшая не получила серьезных телесных повреждений. Родители провинившихся детей принесли свои извинения. В их отношении возбуждены дела, предусматривающие административное наказание за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Недавно в торговом центре Екатеринбурга охранник ударил подростка по лицу.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Свердловская область#Избиение#Школьники
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