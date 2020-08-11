«В дыму и ядах»: в Нижнем Тагиле художник показал кукиш формальдегидным выбросам

Posted 11 августа 2020, 07:34
Published 11 августа 2020, 07:34
Modified 29 ноября, 17:32
Updated 29 ноября, 17:32
«Кукиш вам, а не экология» Мой дом — твой дом. Дом погряз с дыму и ядах, написал Илья.
Напомним, в течение семи дней в Нижнем Тагиле фиксировалось превышение предельно-допустимой концентрации формальдегида.
Ранее TagilCity.ru составило ТОП веществ, выбрасываемых в городской воздух и являющихся наиболее опасными для здоровья. Формальдегид попал на пятое место. За один год в городской воздух его было выброшено 22,4 тонны. Разовая ПДК вещества составляет 0,05 мг/м3, среднесуточная — 0,01 мг/м3.
Наибольшее количество выбросов зафиксировано за год от «Уралхимпласта» — 3,6 тонны в год, а также от ЕВРАЗ-НТМК — 396 килограммов в год.
В основном формальдегид применяется при изготовлении пластмасс. Он является провокатором отека гортани, бронхита, пневмонии, рака кожа, онкологических заболеваний, а также мутациям органов плода в утробе матери. Кроме того, он влияет на нервную систему.