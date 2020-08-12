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Основателя театра балета «Щелкунчик» в Екатеринбурге госпитализировали с COVID-19

12 августа 2020, 09:10
В Екатеринбурге в больницу № 14 был госпитализирован 74-летний основатель театра балета «Щелкунчик» Михаил Коган, сообщает ИА «Уральский меридиан».

По словам соседа балетмейстера по палате, Коган плохо передвигается после инсульта и ему требуется уход.

Медицинские работники не ухаживают за ним, говорят, что это отделение не для инвалидов, и тут не предусмотрен уход. Мы своими силами с мужчинами помогаем ему, как можем, отметил пациент.

В «Щелкунчике» информацию подтвердили и рассказали, что у балетмейстера поднялась температура и его госпитализировали.

Напомним, ранее с пневмонией был госпитализирован уральский писатель Владислав Крапивин. У него коронавирус не был подтвержден.

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