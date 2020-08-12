Уральского хирурга Юрия Мансурова представили к ордену Пирогова посмертно

Известного хирурга ОКБ № 1 Екатеринбурга Юрия Мансурова, который скончался вследствие коронавируснной инфекции, посмертно представили к ордену Пирогова. Об этом рассказал депутат Госдумы Андрей Альшевских на своей странице в Facebook.