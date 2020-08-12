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Уральского хирурга Юрия Мансурова представили к ордену Пирогова посмертно

12 августа 2020, 19:26
Известного хирурга ОКБ № 1 Екатеринбурга Юрия Мансурова, который скончался вследствие коронавируснной инфекции, посмертно представили к ордену Пирогова. Об этом рассказал депутат Госдумы Андрей Альшевских на своей странице в Facebook.

По словам политика, документы находятся на утверждении полпредства УрФО. Об этом сказано в ответе главы минздрава Андрея Карлова, направленного депутату.

Орден Пирогова был учрежден 19 июня 2020 года. Такую награду получают граждане РФ, проявившие самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях ЧС, эпидемий, военных действий и других обстоятельств.

Напомним, о кончине хирурга Юрия Мансурова стало известно 24 июня. По словам его друзей, у него была подтверждена коронавирусная инфекция и тромбоэмболия.

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