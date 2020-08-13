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В Екатеринбурге появился рисунок в поддержку протестующих в Белоруссии

13 августа 2020, 08:18
Художник Holtov (Егор Холтов) из Ульяновска создал в Екатеринбурге рисунок, который посвящен протестам в Белоруссии. Снимок готовой работы автор опубликовал на своей странице в Instagram.

Живи Беларусь! Хотел написать какую-нибудь пафосную чушь типа «наши сердца бьются с тобой», но это лишнее, все и так всё понимают, описал свою работу художник.

Рисунок расположен под Макаровским мостом. На нем изображен флаг, который являлся символом республики с 1991 по 1995 годы.

Как рассказал Егор E1, данную тематику он выбрал потому, что на данный момент в Белоруссии проходят протесты и нужно обозначить свою позицию. Он отметил, что поддерживает граждан и их движение.

По словам художника, красная прямая полоса, превращающая в зигзаг символизирует кардиограмму.

Я думаю, что начинает биться сердце Белоруссии, и решил это показать. Люди реально начали просыпаться и оживать, — объяснил Holtov.

Художник добавил, что на работу у него ушло около пяти часов, а еще к нему подходили в процессе люди и благодарили.

Кроме изображения, в центре Екатеринбурга также расположились самодельные баннеры, которые посвящены протестам.

Рисунок был изображен в рамках фестиваля «Карт-Бланш».

Напомним, ранее под Макаровским мостом появилась еще одна работа — большая книга с надписью «Как строить мосты между…ми».

В Екатеринбурге под Макаровским мостом разместили огромную книгу
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