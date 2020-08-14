Названа дата открытия ресторанов и кафе в Екатеринбурге

Как стало известно из письма президента Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Аркадия Пономарева, по итогам совещания под руководством замгубернатора Свердловской области Алексея Орлова были достигнуты договоренности о возможности открытия ресторанов и кафе. В случае сохранения положительной динамики по заболеваемости коронавирусом, предприятия общепита смогут открыться 18 августа. При этом обговаривался период для наблюдений за динамикой с 14 по 17 августа.
Кроме того, на совещании профильным ведомствам выдали поручения о продлении отсрочки по выплате налогов на предприятия отрасли за третий квартал текущего года, а также дополнительной поддержке субъектов малого бизнеса, в том числе предоставления отсрочки по аренде.
Ранее владельцы ресторанов столицы Урала составили письмо на имя Алексея Орлова и уполномоченного по защите прав предпринимателей Елены Артюх. Рестораторы заявили, что бизнес несет существенные убытки из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Авторы письма потребовали пересмотреть рекомендации Роспотребнадзора и разрешить заведениям открыться.