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В Екатеринбурге врач-инфекционист умерла от COVID-19

14 августа 2020, 19:58
В Екатеринбурге Татьяна Берсенева, которая работала врачом-инфекционистом, скончалась от коронавируса, пишет Е1.

Женщина 42 года проработала врачом-инфекционистом, из них 20 лет заведовала инфекционным отделением. Татьяне Берсеневой было 69 лет. Она совмещала работу в инфекционном отделении с приемом пациентов в поликлинике, а также летала с центром медицины катастроф, чтобы помогать людям.

Родственники врача рассказали, что 5 июля ей стало нехорошо. На следующий день у нее поднялась температура, появился кашель и боль в груди. Татьяна вызвала участкового врача, который назначил лечение от ОРВИ. В течение трех дней она лечилась дома, а затем поехала в больницу. КТ показало поражение 70% легких. В больнице состояние врача ухудшилось, и ее перевели в реанимацию. 1 августа Татьяна Берсенева скончалась. Ее сноха предполагает, что Татьяна заразилась коронавирусом от кого-то из пациентов.

Сегодня стало известно, что 13 августа в Нижнем Тагиле скончалась врач-пульмонолог Ирина Юрьева, которая работала с больными коронавирусом.

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