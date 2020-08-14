В Екатеринбурге врач-инфекционист умерла от COVID-19

Родственники врача рассказали, что 5 июля ей стало нехорошо. На следующий день у нее поднялась температура, появился кашель и боль в груди. Татьяна вызвала участкового врача, который назначил лечение от ОРВИ. В течение трех дней она лечилась дома, а затем поехала в больницу. КТ показало поражение 70% легких. В больнице состояние врача ухудшилось, и ее перевели в реанимацию. 1 августа Татьяна Берсенева скончалась. Ее сноха предполагает, что Татьяна заразилась коронавирусом от кого-то из пациентов.