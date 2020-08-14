В Свердловской области число заболевших COVID-19 превысило 13 тысяч человек

Из больниц по выздоровлению было выписано 75 человек. Так, всего выздоровевших после заболевания насчитывается 18 878 человек.
Отмечается, что на данный момент 91 человек находится в тяжелом состоянии, из них 46 подключены к аппаратам ИВЛ. Кроме того, еще 352 человек находится в состоянии средней тяжести.
Кроме того, подтверждено четыре летальных случая. Всего инфекция унесла жизни 362 свердловчан.
В России за прошедшие сутки подтверждено 5065 случаев заражения инфекцией, а общее число заболевших достигло почти 913 тысяч человек. Количество выздоровевших пациентов составляет почти 733 тысячи человек. Также подтверждено 114 летальных случаев. В общей сложности за время пандемии скончались почти 15,5 тысяч россиян.