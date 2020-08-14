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В Свердловской области школы заплатят 4 миллиона рублей за нарушения санитарных норм

14 августа 2020, 22:24
Свердловское отделение Роспотребнадзора вынесло 488 постановлений о назначении административных наказаний за подготовку к новому учебному году, сообщает пресс-служба ведовства.

Сотрудники Роспотребнадзора провели проверки обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия школьников. В общей сложности было выписано штрафов на 4 млн рублей.

Было выдано 110 предписаний, включающих 344 мероприятия по приведению в соответствие с санитарными нормами территорий, систем водоснабжения, канализации, отопления, учебной мебели, холодильного и технологического оборудования пищеблоков. Все предписания должны быть исполнены до 1 сентября 2020 года.

В рамках подготовки к новому учебному году ведомство держит на контроле вопросы соблюдения саннорм при организации питания детей и в условиях распространения коронавирусной инфекции.

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#Санитарные нормы#Свердловская область#Роспотребнадзор#Школы#Общество
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