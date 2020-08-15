«Уралвагонзавод» судится с МУПом из-за долга в 18,7 млн рублей за тепловую энергию

Ранее арбитражный суд рассмотрел дело по иску ООО «Спецметалл», занимающегося торговлей черными металлами, о взыскании с АО «НПК-Уралвагонзавод» долга на сумму 6,1 миллиона рублей. На предприятии решением не согласны и планируют его обжаловать в установленном законом порядке.