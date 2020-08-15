В Екатеринбурге художник Покрас Лампас восстановил испорченную вандалами работу

Напомним, что вчера Покарс Лампас выложил фотографии, на которых было видно, что кто-то осквернил работы, созданные им накануне на одном из зданий завода «Уралмаш». Также был испорчен куб в сквере Екатеринбурга, который он расписал в ночь с 13 на 14 августа.