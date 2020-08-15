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В Екатеринбурге художник Покрас Лампас восстановил испорченную вандалами работу

15 августа 2020, 10:36
Художник Покрас Лампас восстановил испорченную вандалами работу, которую он нарисовал в центре Екатеринбурга, пишет ТАСС.

В восстановлении работы каллиграфу помогали местные жители. По словам художника, для горожан это стало мастер-классом по реставрации. Также он отметил, что если работу вновь испортят, то екатеринбуржцы самостоятельно смогут все исправить.

Напомним, что вчера Покарс Лампас выложил фотографии, на которых было видно, что кто-то осквернил работы, созданные им накануне на одном из зданий завода «Уралмаш». Также был испорчен куб в сквере Екатеринбурга, который он расписал в ночь с 13 на 14 августа.

Художник отметил, что планирует восстановить свои работы на «Уралмаше».

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