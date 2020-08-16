В Нижнем Тагиле ремонтные работы на водопроводе на Вагонке продлили до понедельника

Posted 16 августа 2020, 07:16
Published 16 августа 2020, 07:16
Modified 29 ноября, 17:33
Updated 29 ноября, 17:33
В связи с большим объемом работ по ремонту канализационного коллектора на Зари-Вагоностроителей и погодными условиями движение трамваев будет остановлено и в понедельник до окончания работ,рассказали Tagilcity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Напомним, 14 августа на перекрёстке улицы Зари и проспекта Вагоностроителей образовался провал на водопроводных сетях. Из-за этого приостановили движение трамваев. На месте аварии произошёл прорыв канализационной трубы, что послужило причиной обрушения грунта.