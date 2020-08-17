Краснознаменную группу в Екатеринбурге планируют восстановить в следующем году

Семь лет назад Краснознаменную группу демонтировали для реставрации, на ней был размещён орден Ленина, который получил Екатеринбург в 1973 году. На этом месте разместили часы, которые отсчитывали время до Олимпиады в Сочи. После олимпиады ничего взамен часов предложено не было.Напомним, что мэр Екатеринбурга Александр Высокинский ранее заявлял, что восстановление снесенной Краснознаменной группы будет завершено до конца 2019 года.