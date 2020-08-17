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Профильные ведомства не контролируют качество воды в реках Вилюй и Ряжик

17 августа 2020, 04:17
Фото: Google.Maps
Качество воды в реках Вилюй и Ряжик, расположенных в посёлке Новоасбест под Нижним Тагилом, не контролируется Министерством природы Свердловской области, Росгидрометом, УГМС и Росприроднадзором.

Жители Новоасбеста в Горноуральском ГО уже несколько лет жалуются на слив неочищенных вод в реки из-за износа очистных сооружений более чем на 90%. Редакция TagilCity.ru решила разобраться, кто контролирует качество воды в данных водоемах и каков уровень загрязнения на текущий момент. Для получения информации о результатах мониторинга водных объектов журналист направил запрос в Росприроднадзор. Ведомство ответило, что в их компетенцию не входит мониторинг окружающей среды. Также было рекомендовано обратиться в Росгидромет.

Росгидромет является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг мониторинга состояния и загрязнения окружающий среды,значится в ответе.

Однако и Росгидромет не смог предоставить информацию о качестве воды в данных водоемах, сославшись на ФБГУ «Уральское УГМС».

Створы государственной наблюдательной сети (ГНС) на реках Вилюй и Ряжик отсутствуют, поэтому предоставить информацию о качестве воды вышеуказанных водных объектов по результатам наблюдений ФГБУ «Уральское УГМС» в настоящее время невозможно, сказано в ответе УГМС на запрос.

Таким образом, и в третьем ведомстве получить ответ не удалось. Следом был отправлен запрос в Министерство экологии и природных ресурсов Свердловской области. Но и там заявили, что качество воды ведомство не контролирует.

Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области мониторинг на указанных объектах не проводился… […] В Министерстве на реки Вилюй и Ряжик не оформлялись права пользования водными объектами, и, следовательно, отчетная документация о качестве воды в месте водопользования также отсутствует. В адрес Министерства в 2020 году жалоб о загрязнении выше указанных объектов не поступало, сообщили редакции в Министерстве природы и экологии Свердловской области.сообщили журналисту в ведомстве.

Ответ на запрос, отправленный в департамент информационной политики на имя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, на момент публикации не поступил.

Таким образом, редакция пришла к выводу, что качество воды в реках Вилюй и Ряжик не контролируется профильными ведомствами.

Проблема неработающих очистных сооружений в Новоасбесте не решается много лет. По данным TagilCity.ru, с ноября 2017 года сооружения не эксплуатировались. Неочищенные бытовые отходы сливались в водоемы, а износ сооружений составлял 99%. На 2020 год ситуация не изменилась.

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Пресс-служба администрации Горноуральского ГО, в ответ на редакционный запрос, отправленный на имя главы округа Дмитрия Летникова, заявила, что сооружения функционируют. После этого была организована проверка природоохранной прокуратуры, которая выявила, что сооружения не функционируют.

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#Горноуральский городской округ#Реки Вилюй и Ряжик#Очистные сооружения Новоасбеста#Новоасбест#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#Здоровье
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