Профильные ведомства не контролируют качество воды в реках Вилюй и Ряжик

Жители Новоасбеста в Горноуральском ГО уже несколько лет жалуются на слив неочищенных вод в реки из-за износа очистных сооружений более чем на 90%. Редакция TagilCity.ru решила разобраться, кто контролирует качество воды в данных водоемах и каков уровень загрязнения на текущий момент. Для получения информации о результатах мониторинга водных объектов журналист направил запрос в Росприроднадзор. Ведомство ответило, что в их компетенцию не входит мониторинг окружающей среды. Также было рекомендовано обратиться в Росгидромет.