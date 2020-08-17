Тагильчанка отсудила у управляющей компании 100 тысяч рублей за протекшую крышу

В период с 2013 по 2019 год квартиру жительницы дома на проспекте Вагоностроителей периодически затапливало. Это связано с ветхим состоянием кровли жилого дома.
Неоднократные обращения в управляющую компанию принесли результат только к 2018 году, когда было принято решение о проведении капремонта кровли. Однако, в связи с отсутствием достаточной суммы на балансе дома, ремонт провели только в 2020 году.
Пенсионерка обратилась в прокуратуру, которая провела тщательную проверку и направила материалы в суд.
Дзержинский районный суд Нижнего Тагила принял решение удовлетворить требования пенсионерки и взыскал с управляющей компании почти 105 тысяч рублей в пользу пострадавшей. Указанная сумма уже выплачена тагильчанке.
Недавно жительница Екатеринбурга отсудила почти миллион рублей за некачественный кухонный гарнитур.