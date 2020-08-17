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В лесу под Нижним Тагилом поисковые отряды и полиция ищут заблудившегося грибника

17 августа 2020, 08:19
Фото: 1Mediainvest.ru
В окрестностях деревни Сизикова под Нижним Тагилом поисковые отряды и полиция ищут пропавшего 48-летнего Вадима Зяблицева, сообщает поисковой отряд «Скорпион».

Как рассказали, TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское», сообщение о пропаже мужчины поступило 16 августа, около девяти утра.

Незамедлительно были организованы поисковые мероприятия, к которым были привлечены местные жители и волонтеры поискового отряда. Сегодня поиски будут продолжены, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Среди особых примет Зяблицева — шрам на подбородке. У него седые волосы, карие глаза, а также рост около 175 сантиметров. В день пропажи на нем был синий рабочий костюм, черные полусапоги, а на голове кепка цвета хаки. С собой у него было синее ведро.

Вадим Зяблицев
Фото: Поисковый отряд «Скорпион»

Ранее в Нижнем Тагиле 30 августа пропал 26-летний Артем Зарубин. Его жена обратилась с заявлением в полицию 4 августа. 10 августа молодой человек был найден живым. Он все это время находился у друга.

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