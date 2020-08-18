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«Мы не до конца управляем ситуацией»: главный санврач Нижнего Тагила о коронавирусе

18 августа 2020, 07:31
Фото: pixabay.com
В Нижнем Тагиле ситуация с распространением коронавируса на данный момент пока не до конца контролируется. Об этом заявил глава Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле Юрий Бармин на совещании по организации учебного процесса в школах.

Мы не до конца знаем свойства нового коронавируса, именно потому он и называется новым. Он до сих пор остается в некотором смысле неизведанным. Да локальные мероприятия были раньше, но в целом мы пытаемся держать ситуацию под контролем. Определенный уровень заболеваемости был, но мы с вами «держим руку на пульсе» и контролируем ситуацию, чего нельзя сказать про коронавирус. Пока мы до конца не управляем этой ситуацией, так как свойства вируса до конца не изучены, сказал Юрий Бармин.

Он также рассказал и о том, что реальное количество заболевших коронавирусом в городе отличается от того количества, которое присутствует в официальной статистике.

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Несмотря на то, что на официальном сайте указано 1342 случая (по данным на 16 августа — прим. ред.), неофициальная статистика, она повыше, рассказал Юрий Бармин.

Он сообщил, что количество заболевших за все время пандемии в городе распределяется следующим образом:

  • Ленинский район - 734 человека
  • Дзержинский район - 790 человек
  • Тагилстроевский район - 763 человека

В общей сложности число заболевших составляет 2287 человек. Расхождение с официальной статистикой составляет почти тысячу человек.

Кроме того, Бармин рассказал и о крупных вспышках заболеваемости.

У нас есть достаточно много очагов и крупных. Не считая семейных, у нас на крупных промышленных предприятиях, таких как УВЗ в Дзержинском районе, НТМК и других менее значительных есть очаги. Пока распространение на вчерашний день составляет 1,7, хотя, на 2 августа оно было 0,5. Усугубляется ситуация тем, что мы открыли часть границ с отдельными государствами, люди стали выезжать за рубеж,рассказал Бармин.

Он отметил, что по возвращению из-за границы, граждане должны пройти регистрацию на портале госуслуг, сдать анализ, а затем внести результат исследования. Некоторые относятся к вопросу пренебрежительно, тем более, что стоимость теста составляет около двух тысяч рублей, подчеркивает санврач.

Напомним, сегодня на примере школы 95 была показана организация учебного процесса в период пандемии. В частности, в течение учебного дня в классах будут работать рециркуляторы, в школах будут размещены антисептики, а также после каждого урока предусмотрено проветривание кабинетов. Кроме того, главный санврач отметил, что если в школах будут наблюдаться вспышки коронавирусной инфекции — дети вернутся на дистанционное обучение.

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