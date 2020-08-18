«Мы не до конца управляем ситуацией»: главный санврач Нижнего Тагила о коронавирусе

Мы не до конца знаем свойства нового коронавируса, именно потому он и называется новым. Он до сих пор остается в некотором смысле неизведанным. Да локальные мероприятия были раньше, но в целом мы пытаемся держать ситуацию под контролем. Определенный уровень заболеваемости был, но мы с вами «держим руку на пульсе» и контролируем ситуацию, чего нельзя сказать про коронавирус. Пока мы до конца не управляем этой ситуацией, так как свойства вируса до конца не изучены, сказал Юрий Бармин.