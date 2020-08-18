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На Урале «Монетка» оштрафована на 200 тысяч рублей из-за нарушения «ковидных» правил

18 августа 2020, 16:11
В деревне Поварня Белоярского района магазин «Монетка» был оштрафован на 200 тысяч рублей из-за нарушения санитарно-эпидемиологических правил, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщает Управление Роспотребнадзора Свердловской области.

В связи с тем, что в магазине были зарегистрированы случаи заражения коронавирусомм среди работников, специалисты Роспотребнадзора провели расследование, которое показало, что в магазине грубо нарушаются санитарные правила, что стало причиной распространения инфекции.

В частности, в магазине не использовались облучатели в помещениях, где постоянно присутствовали работники. Сотрудниками магазина не соблюдался масочный режим, а также не проводился «входной фильтр», то есть не измерялась температура тела перед началом рабочей смены. Кроме того, к работе допускали сотрудников без прохождения медицинских осмотров.

В результате расследования в отношении ООО «Элемент-Трейд», которому принадлежит сеть магазинов, был составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. По результатам рассмотрения дела суд назначил штраф в размере 200 тысяч рублей.

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#Магазин#Белоярский#Монетка#Общество
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