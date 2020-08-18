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В Екатеринбурге ограбившему пьяного пассажира таксисту грозит до четырех лет тюрьмы

18 августа 2020, 09:36
В Екатеринбурге полиция задержала водителя такси по подозрению в ограблении нетрезвого пассажира. Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы, сообщает E1.

32-летний мужчина обратился в полицию 2 августа. Он рассказал, что таксист его подвозил домой из кафе, расположенного возле Театра эстрады. Пассажир был очень пьян, что не смог назвать водителю адрес, куда его надо доставить.

Недалеко от дома клиента таксист остановил автомобиль, вытащил из него клиента и ограбил его — забрал сотовый телефон, банковские карты и деньги, а потом уехал.

Оперативники вычислили автомобиль, на котором пострадавший уехал из кафе, а также установили личность водителя. Им оказался ранее судимый 40-летний мужчина. Он был задержан 14 августа.

В отношении таксиста возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж».

Напомним, вчера в Екатеринбурге водители такси пытались насильно затащить двух школьниц в автомобиль, перепутав их с клиентами своего коллеги, которому не оплатили заказ.

В Екатеринбурге водители такси пытались насильно затащить двух школьниц в машину
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