В Невьянске во время пожара заживо сгорел девятилетний ребенок и его отец

В Невьянске во время пожара погиб девятилетний мальчик и его 40-летний отец. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»), сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области.