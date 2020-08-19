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Куда в Нижнем Тагиле обращаться при обнаружении свалки мусора?

19 августа 2020, 04:59
Фото: 1mediainvest.ru
При обнаружении несанкционированной свалки, как правило, тагильчане не знают куда можно обращаться. TagilCity.ru выяснило, куда сообщать, а также как осуществляется процедура вывоза.

При обнаружении несанкционированной свалки отходов необходимо обращаться в администрацию Нижнего Тагила или Горноуральского ГО, в зависимости от того, на чьей территории она обнаружена, либо к региональному оператору через форму обратной связи на официальном сайте или отправив на электронную почту сообщение. В нем обязательно указываются GPS-координаты свалки или конкретный адрес.

После того, как информация о несанкционированной свалке зафиксирована и внесена в соответствующий реестр, направляется уведомление ответственным за содержание территории (чаще всего руководству городских округов). В нем сообщается об обнаружении свалки и о необходимости устранить нарушение природоохранного законодательства в течение 30 дней. Если собственник не ликвидировал свалку самостоятельно в установленные сроки, устранением занимается региональный оператор, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ООО «Компания «Рифей».

После ликвидации специалистами регионального оператора составляется акт, где указывается объем проделанных работ, а также затраты на них. На основании данного документа компания обращается с иском в суд, где требует от собственника территории возмещения расходов.

Ранее в компании рассказали, что на территории Нижнего Тагила с января 2019 года было ликвидировано 63 несанкционированные свалки, а в Горноуральском ГО — еще девять.

В Нижнем Тагиле за 1,5 года было ликвидировано 63 несанкционированные свалки
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