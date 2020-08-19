Куда в Нижнем Тагиле обращаться при обнаружении свалки мусора?

После того, как информация о несанкционированной свалке зафиксирована и внесена в соответствующий реестр, направляется уведомление ответственным за содержание территории (чаще всего руководству городских округов). В нем сообщается об обнаружении свалки и о необходимости устранить нарушение природоохранного законодательства в течение 30 дней. Если собственник не ликвидировал свалку самостоятельно в установленные сроки, устранением занимается региональный оператор, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ООО «Компания «Рифей».