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В Нижнем Тагиле женщина-пешеход попала под колеса «Лады» и получила перелом лодыжки

19 августа 2020, 18:35
В Нижнем Тагиле сегодня днем «Лада-Гранта» сбила женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД.

Предварительно установлено, что водитель «Лада» мужчина 1995 года рождения, следуя со стороны улицы Землячки в сторону дома на улице Гвардейская, 40 по улице Балакинской допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход женщина 1958 года рождения с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб головы, закрытый перелом лодыжки — госпитализирована, сообщили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле под колеса автомобиля попал девятилетний мальчик, который торопился домой за телефоном.

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