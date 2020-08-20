Монахинь из монастыря лишенного сана отца Сергия перевели в другие обители

Отец Сергий стал известен после того, как у него начался конфликт с Екатеринбургской епархией. Схиигумену запретили проповедовать из-за его роликов на YouTube, в которых он заявлял, что коронавируса не существует, призывал не соблюдать самоизоляцию, а также высказывался против руководства РПЦ и главных лиц государства. 3 июля священник был лишен сана. После этого монаха попросили покинуть монастырь, что он отказался сделать.